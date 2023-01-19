Флагманский центр больницы имени Вересаева принял первых пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице открылся флагманский центр Городской клинической больницы имени В. В. Вересаева, оказавший помощь более чем 150 пациентам в первые дни работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 19 января.

— Флагманский центр больницы имени В. В. Вересаева стал первым медучреждением Москвы, которое работает по новому стандарту экстренной помощи. Тут есть все необходимое для максимально быстрой и качественной медицинской помощи в ситуациях, когда счет идет на минуты, — сказала она.

Заммэра добавила, что для предоставления максимально быстрой и качественной помощи в больнице работает профессиональная команда, осуществляются современные методы диагностики и лечения. Определять приоритетность оказания помощи врачам помогает цифровая система «Триаж», которая распределяет пациентов по трем зонам важности: красной, желтой и зеленой.

В первые дни работы флагманского центра его пациентами стали 150 человек. Каждый пятый из них нуждался в реанимационной помощи. Порядка 45 процентов горожан находились в состоянии средней тяжести в момент поступления. Еще 35 процентов пациентов были в удовлетворительном состоянии.

Основными причинами госпитализации стали инсульты, инфаркты миокарда и гнойные осложнения сахарного диабета — по шесть случаев. Еще 37 пациентов поступили с переломами костей. У 33 человек выявили острые хирургические патологии.

Всего в команде нового флагманского центра работает более 650 высококвалифицированных сотрудников, в том числе более 200 врачей. Часть из них пришла работать из других отделений ГКБ имени В. В. Вересаева.

До этого сообщалось, что свыше тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц прошли тренинги по стрессоустойчивости. Среди них — 165 врачей, почти 600 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и свыше 300 из числа немедицинского персонала.