Женщина получила сотрясение после нападения мужчины с рюкзаком в Ступине
Женщина получила сотрясение после того, как ее ударил рюкзаком мужчина в подмосковном Ступине. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина стоит на улице рядом с привязанной овчаркой.
Вдруг к ней подходит мужчина и замахивается на собаку рюкзаком. Животное успело увернуться и отбежать за женщину, на которую и пришелся второй удар мужчины.
Как сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», после нападения у женщины остались ушибы и сотрясение.
28 января в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская», произошла драка. Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.