Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Женщина получила сотрясение после нападения мужчины с рюкзаком в Ступине

Евгений Белоусов
Происшествия
Женщина получила сотрясение после нападения мужчины с рюкзаком в Ступине
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Московская область, Ступино Карта всех событий

Женщина получила сотрясение после того, как ее ударил рюкзаком мужчина в подмосковном Ступине. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина стоит на улице рядом с привязанной овчаркой.

Видео: Telegram / Что там в Москве?

Вдруг к ней подходит мужчина и замахивается на собаку рюкзаком. Животное успело увернуться и отбежать за женщину, на которую и пришелся второй удар мужчины.

Как сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», после нападения у женщины остались ушибы и сотрясение.

28 января в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская», произошла драка. Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.

Здоровье Ступино Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте