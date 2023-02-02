Женщина получила сотрясение после нападения мужчины с рюкзаком в Ступине

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московская область, Ступино Карта всех событий

Женщина получила сотрясение после того, как ее ударил рюкзаком мужчина в подмосковном Ступине. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина стоит на улице рядом с привязанной овчаркой.

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Вдруг к ней подходит мужчина и замахивается на собаку рюкзаком. Животное успело увернуться и отбежать за женщину, на которую и пришелся второй удар мужчины.

Как сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?», после нападения у женщины остались ушибы и сотрясение.

28 января в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская», произошла драка. Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.