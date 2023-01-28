Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в вагоне московского метро

Евгений Жуков
Происшествия
Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в вагоне московского метро
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Полиция задержала одного из участников драки в вагоне поезда на Арбатско-Покровский линии столичной подземки. Об этом в субботу, 28 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ночь на 28 января в вагоне электропоезда, следующего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская» Арбатско-Покровский линии Московского метрополитена, между тремя пассажирами возник конфликт. В ходе выяснения отношений 33-летний уроженец города Курска нанес двум оппонентам множественные удары. Затем он вышел на станции «Курская» и скрылся с места происшествия, — рассказала Волк.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, после чего доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

На данный момент правоохранители устанавливают личности других участников конфликта, причины и все обстоятельства произошедшего, передает МВД Медиа.

До этого сообщалось, что неизвестный избил ногами двух пассажиров столичного метро в вагоне у станции «Курская».

Еще один инцидент в метро произошел на Калужско-Рижской линии. Злоумышленник вскрыл пожарный шкаф и полил водой пол и проходивший поезд.

Дебош Москва Метро Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте