Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в вагоне московского метро

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Полиция задержала одного из участников драки в вагоне поезда на Арбатско-Покровский линии столичной подземки. Об этом в субботу, 28 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ночь на 28 января в вагоне электропоезда, следующего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская» Арбатско-Покровский линии Московского метрополитена, между тремя пассажирами возник конфликт. В ходе выяснения отношений 33-летний уроженец города Курска нанес двум оппонентам множественные удары. Затем он вышел на станции «Курская» и скрылся с места происшествия, — рассказала Волк.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину, после чего доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

На данный момент правоохранители устанавливают личности других участников конфликта, причины и все обстоятельства произошедшего, передает МВД Медиа.

До этого сообщалось, что неизвестный избил ногами двух пассажиров столичного метро в вагоне у станции «Курская».

Еще один инцидент в метро произошел на Калужско-Рижской линии. Злоумышленник вскрыл пожарный шкаф и полил водой пол и проходивший поезд.