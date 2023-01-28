Мужчина избил двух пассажиров в вагоне на станции «Курская»

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Неизвестный избил ногами двух пассажиров столичного метро в вагоне у станции «Курская». Об этом в субботу, 28 января, сообщает ГУ МВД по городу.

— Сотрудники полиции изучают размещенное в сети Интернет видео, где в вагоне поезда в районе станции метро «Курская» произошел конфликт между гражданами. Устанавливаются все участники инцидента, — говорится в сообщении.

Кадры с дракой пассажиров появились еще вчера, на данный момент полиция устанавливает дату произошедшего, передает РИА Новости.

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Еще один инцидент в метро произошел на Калужско-Рижской линии. Злоумышленник вскрыл пожарный шкаф и полил водой пол и проходивший поезд.