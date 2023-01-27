Мужчина в московском метро облил поезд из пожарного рукава

Фото: Пресс-центр МВД России

Москва, метро Алексеевская Карта всех событий

Пассажир столичного метро облил поезд из пожарного рукава. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии. В какой-то момент мужчина подошел к пожарному шкафу, достал из него рукав и начал поливать пол и прибывший электропоезд водой. Затем мужчина перекрыл кран и скрылся.

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Нарушителя общественного порядка задержали в кратчайшие сроки. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

По данному факту был составлен административные протокол по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Суд приговорил задержанного к аресту на 10 суток.

Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии метро на пути упал человек. Интервалы движения поездов были увеличены. На момент публикации электропоезда курсируют в штатном режиме.