Мужчина в московском метро облил поезд из пожарного рукава
Пассажир столичного метро облил поезд из пожарного рукава. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.
По ее словам, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии. В какой-то момент мужчина подошел к пожарному шкафу, достал из него рукав и начал поливать пол и прибывший электропоезд водой. Затем мужчина перекрыл кран и скрылся.
Нарушителя общественного порядка задержали в кратчайшие сроки. Объяснить свой поступок мужчина не смог.
По данному факту был составлен административные протокол по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Суд приговорил задержанного к аресту на 10 суток.
Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии метро на пути упал человек. Интервалы движения поездов были увеличены. На момент публикации электропоезда курсируют в штатном режиме.