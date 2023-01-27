Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина в московском метро облил поезд из пожарного рукава

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в московском метро облил поезд из пожарного рукава
Фото: Пресс-центр МВД России
Москва, метро Алексеевская Карта всех событий

Пассажир столичного метро облил поезд из пожарного рукава. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 27 января.

По ее словам, инцидент произошел на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии. В какой-то момент мужчина подошел к пожарному шкафу, достал из него рукав и начал поливать пол и прибывший электропоезд водой. Затем мужчина перекрыл кран и скрылся.

Видео: Пресс-центр МВД России

Нарушителя общественного порядка задержали в кратчайшие сроки. Объяснить свой поступок мужчина не смог.

По данному факту был составлен административные протокол по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Суд приговорил задержанного к аресту на 10 суток.

Ранее стало известно, что на Арбатско-Покровской линии метро на пути упал человек. Интервалы движения поездов были увеличены. На момент публикации электропоезда курсируют в штатном режиме.

Аресты административные правонарушения Ирина Волк Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте