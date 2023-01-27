Человек упал на пути Арбатско-Покровской линии метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

Человек упал на пути на одной из станций Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 27 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел на восточном участке линии. Пострадавший попал под второй вагон, его уже извлекли и перенесли в вестибюль станции.

На данный момент поезда не ходят от станции «Курская» до «Партизанской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день в Анадырском проезде произошла авария с участием общественного транспорта, в результате чего один человек пострадал. Инцидент произошел в районе владения 14б по Анадырскому проезду, где автобус сбил человека. Пострадавший был передан наряду скорой помощи.