Мобильный интернет отключат в ЛНР с 11 февраля

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Мобильный интернет будет отключен в Луганской народной республике с 11 февраля. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе местного оператора связи «Мобильные коммуникационные системы».

Однако оператор увеличит количество минут внутри сети в 10 раз пользователям тарифных планов «Оптимальный» и «Оптимальный +», говорится в сообщении.

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника.

И возникает вопрос: а что если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных рассказываем подробно.

Так, многие полагают, что ключевым фактором, влияющим на качество связи, является число базовых станций. Большее количество вышек на самом деле обеспечивает лучшее покрытие и стабильный сигнал. Но идеальный сигнал дает их правильная установка, учитывающая рельеф местности, плотность населения и окружающей застройки.