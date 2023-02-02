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Коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство предпринимателя из Амурской области Александра Смольского.

— На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что не позднее апреля 2004 года в своем офисе в Хабаровске вступил в сговор с деловым партнером Николаем Мистрюковым и Андреем Кареповым с целью организации убийства Смольского, коллегия ответила утвердительно, — зачитал текст постановления старшина коллегии заседателей.

По решению присяжных экс-губернатор не заслуживает снисхождения по этому эпизоду. Ко всему прочему его также обвиняют в организации убийства предпринимателя Евгения Зори и бывшего сотрудника правоохранительных органов Олега Булатова.

Позже стало известно, что присяжные признали Фургала виновным по всем трем эпизодам убийств своих конкурентов по бизнесу, передает Telegram-канал ТАСС.

Следственный комитет задержал Фургала в июле 2020 года в рамках расследования многоэпизодного дела. По данным следствия, преступления были совершены в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области в отношении граждан, занимавшихся бизнесом.