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Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненным срокам за убийства

Степан Жирнов
Происшествия
Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненным срокам за убийства
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда во вторник, 27 декабря.

Бывшего сенатора, а также его отца, который некогда был советником в «Газпром межрегионгаз», и прочих фигурантов обвиняли во множестве преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, растрате, убийствах, подкупе и превышении должностных полномочий. Вину они так и не признали.

Также по делу проходят начальник республиканского Центра «Э» Тимур Бетуганов, бывшие сотрудники СК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов и Андрей Филиппов, а также руководитель филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Бывшего сенатора задержали во время заседания Совета Федерации в 2019 году. Суд арестовал тогда его имущество и денежные средства. Расследование по делу длилось около двух лет и завершилось 31 марта 2021 года. Судебный процесс также занял много времени, пока 23 сентября 2022 года присяжные не вынесли обвинительный вердикт. А во вторник, 27 декабря, на заседании начали оглашать приговоры по уголовному делу.

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