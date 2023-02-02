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«Людей сажают в тюрьмы»: Соскин рассказал об ухудшении ситуации на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Людей сажают в тюрьмы»: Соскин рассказал об ухудшении ситуации на Украине
Фото: shutterstock

Нынешняя ситуация на Украине находится на грани социального взрыва в связи с массовыми арестами военных, а также обвала экономики. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, сегодня украинский народ полностью «отрезан» от своего правительства, а проявляется это в массовых арестах людей, не желающих участвовать в конфликте.

— Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается, — отметил Соскин.

Он также добавил, что текущий обвал экономики является катастрофой, которая в дальнейшем приведет к девальвации и инфляции.

До этого Соскин заявил, что в настоящее время положение Украины крайне тяжелое, однако хоть как-то продержаться ей помогают поставки оружия от стран Запада. Советник второго украинского президента также добавил, что если бы не регулярные пакеты помощи от военно-политического руководства Соединенных Штатов и их союзников, то Украина давно потерпела бы поражение.

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