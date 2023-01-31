На Украине заявили о тяжелом положении страны

Фото: Минобороны РФ

На текущий момент положение Украины крайне тяжелое, хоть как-то продержаться ей помогают поставки оружия от стран Запада. Об этом заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины, — сказал он на своем YouTube-канале.

Соскин добавил, что если бы не регулярные пакеты помощи от Соединенных Штатов и их союзников, то Украина давно потерпела бы поражение. По его словам, страна не производит оружие или снаряжение для своих нужд, а государственные финансы уже закончились.

Накануне Олег Соскин высказал мнение, что действия президента Украины Владимира Зеленского нарушают Конституцию страны, поэтому ему нужно объявить импичмент. По его словам, украинский лидер также нарушил пятую статью Конституции и практически узурпировал власть.

Также, экс-советник украинского лидера заявил, что власти Украины скрывают от граждан настоящий масштаб урона, причиненный хозяйственному комплексу. Как он утверждает, это связано с риском для существования системы правительства.