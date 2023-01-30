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Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить Зеленскому импичмент

Юлия Курганова
В мире
Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить Зеленскому импичмент
Фото: bundeskanzleramt.at

Действия президента Украины Владимира Зеленского нарушают Конституцию страны, поэтому ему нужно объявить импичмент. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно. Все судьи это признали. Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции? — заявил он на своем YouTube-канале.

Также украинский лидер нарушил пятую статью Конституции и практически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях армии на фронте, отметил Соскин.

— Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало. Почему мы не знаем? — возмутился он.

Политик напомнил, что президент Украины принял закон о медиа, который «уничтожает свободу слова». Также в стране действует закон, который запрещает мужчинам выезжать за рубеж, что ограничивает права и свободы данной категории граждан.

Страны Запада могут обязать Владимира Зеленского подписать соглашение, в рамках которого поставляемое ими оружие не будет применяться для ударов по РФ. Об этом сообщил экс-посол США в России Майкл Макфол 30 января.

Украина Импичмент Конституция Владимир Зеленский
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