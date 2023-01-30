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Экс-посол США в России: Запад может обязать Зеленского не применять оружие по России

Александр Афонин
В мире
Экс-посол США в России: Запад может обязать Зеленского не применять оружие по России
Фото: president.gov.ua

Страны Запада могут обязать президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение, в рамках которого поставляемое ими оружие не будет применяться для ударов по России. Такое мнение высказал бывший посол США в Москве Майкл Макфол в понедельник, 30 января.

— В обмен на получение этого оружия... Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России, — написал дипломат в журнале Foreign Affairs.

До этого газета Washington Post сообщила, что правительство США направит Украине танки Abrams не раньше конца этого года. Авторы статьи также добавили, что изначально Вашингтон не хотел передавать данные танки Киеву, объясняя свое решение сложностью в их эксплуатации.

Политолог Андрей Кортунов, комментируя данную новость, рассказал «ВМ», что намерение Соединенных Штатов поставить на Украину свои танки — это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

Украина Оружие Владимир Зеленский Россия
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