Экс-советник Зеленского: украинские власти скрывают истинный масштаб потерь от ракетных ударов

Фото: president.gov.ua

Власти Украины скрывают от граждан настоящий масштаб урона хозяйственному комплексу от российских ракетных ударов. Об этом сообщил экономист и экс-советник президента страны Олег Соскин.

— Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа. Русские и так все знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить. Это скрывается от украинцев, потому что, если они поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозкомплексу, то к людям придет понимание, что фактически система функционировать не может, — заявил он на своем YouTube-канале, передает РИА Новости.

До этого он сообщил, что экономика Украины будет находиться в стадии стагнации еще 12 лет. Соскин назвал Украину страной-неудачником, находящейся в «энтропийной воронке», поэтому до 2034 года «все будет только хуже». Также экономист назвал президента страны Владимира Зеленского неопытным руководителем, который не переносит критику в свой адрес.