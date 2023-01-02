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Бывший советник Зеленского заявил о стагнации украинской экономики

Егор Провоторов
В мире
Бывший советник Зеленского заявил о стагнации украинской экономики
Фото: flickr/number10gov

Экономика Украины будет находиться в стадии стагнации еще 12 лет, заявил в воскресенье, 1 января, экс-советник украинского президента Владимира Зеленского украинский экономист Олег Соскин.

Он назвал Украину страной-неудачником, находящейся в «энтропийной воронке», поэтому до 2034 года «все будет только хуже». Он также назвал Владимира Зеленского неопытным руководителем, который не переносит критику в собственный адрес.

— Это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие? — спросил экс-советник украинского лидера.

Помимо этого Олег Соскин спрогнозировал, что на Украине будут усиливаться внутренний террор и репрессии со стороны властей по отношению к несогласным гражданам страны, пишет ТАСС.

До этого украинский экономист заявил, что Зеленский представляет собой неопытного политика, который продолжает с детской наивностью верить в обещания стран Запада.

До этого Зеленский открыто признал, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией. Однако сам он не видит в этом смысла. «Вечерняя Москва» выяснила у политологов, почему украинскому лидеру не нужен мир, а также какие страны могли призывать его к переговорам.

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