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В приграничных районах России появился новый вид мошенничества. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили жители Белгородской области в социальных сетях.

По сообщениям очевидцев, в приграничных районах России к пожилым людям заходят злоумышленники якобы для поиска шпионов ВСУ, а потом грабят хозяев. Так, в селе Теребрено Белгородской области в дом 77-летнего мужчины постучались «правоохранители», хозяин открыл дверь и увидел мужчину в черной куртке и балаклаве. Тот представился спецагентом и сообщил, что в этом доме прячутся диверсанты ВСУ, поэтому надо произвести обыск. Пенсионер пустил незнакомца, и тот сразу избил старика и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Хозяин отдал все что было: 7700 рублей. После обратился в полицию и написал заявление.

— Правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщает адвокат Евгений Шаламов. — Наказание по ней предусмотрено до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Это тяжкое преступление, поэтому на практике злоумышленнику всегда избирают меру пресечения — арест. А после суда — реальное лишение свободы.

При этом адвокат отметил, что по статье № 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно и никто не вправе туда проникать против воли хозяина. Поэтому не стоит пускать в дом незнакомцев ни под каким предлогом.

Ветеран МВД генерал-майор милиции в отставке Виктор Вохминцев уверен, что, как правило, люди, узнав старые схемы обмана, уже не реагируют на них.

— Поэтому мошенники придумывают новые схемы, не брезгуют ничем, используют даже патриотические мотивы, не гнушаясь никакими моральными нормами, — объяснил Виктор Вохминцев.