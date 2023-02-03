Народный календарь. Чего нельзя делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Православная церковь 6 февраля почитает блаженную Ксению Петербургскую и Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в V веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных. В народном календаре эту дату назвали Ксения, Аксиньин день, Ксения (Аксинья)-полузимница, Аксинья-полухлебница, полузимница.

Считается, что 6 февраля нельзя завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать; перестилать постель, иначе заболеете; стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог.

В древней Руси в этот день вся семья собиралась за семейным столом и родные обсуждали планы на будущее. Было принято прощать друг другу все обиды. Люди старались начать жизнь с чистого листа.

Также к этому времени должна была быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

Приметы погоды:

Облака видны на светлом небе — к хорошей погоде.

Какая Аксинья, такая и весна.

Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.

Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Именины отмечают: Тимофей, Герасим, Денис, Ксения, Николай, Оксана, Павел.