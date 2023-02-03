Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Замглавы МИД РФ назвал Совет Европы «предбанником» ЕС, в который не нужно возвращаться

Егор Провоторов
В мире
Замглавы МИД РФ назвал Совет Европы «предбанником» ЕС, в который не нужно возвращаться
Фото: МИД РФ

Совет Европы перестал быть организацией, которая нацелена на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Российский дипломат напомнил, что этот орган, как написано в первой главе его Устава, создавался для «достижения большего единства» европейских народов. Теперь, усилиями Запада, он превращен в «нечто противоположное», заметил Грушко.

В интервью «Парламентской газете» замглавы МИД России заявил, что Совет Европы является «предбанником» Евросоюза, в который нет никакого смысла возвращаться даже при «буйстве фантазии». Так он ответил на вопрос о возможности возвращения РФ в организацию.

В середине января российский сенатор Константин Косачев заявил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Он подчеркнул, что права и свободы россиян никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы своего, российского, законодательства.

Евросоюз (ЕС) Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте