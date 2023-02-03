Замглавы МИД РФ назвал Совет Европы «предбанником» ЕС, в который не нужно возвращаться

Фото: МИД РФ

Совет Европы перестал быть организацией, которая нацелена на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Российский дипломат напомнил, что этот орган, как написано в первой главе его Устава, создавался для «достижения большего единства» европейских народов. Теперь, усилиями Запада, он превращен в «нечто противоположное», заметил Грушко.

В интервью «Парламентской газете» замглавы МИД России заявил, что Совет Европы является «предбанником» Евросоюза, в который нет никакого смысла возвращаться даже при «буйстве фантазии». Так он ответил на вопрос о возможности возвращения РФ в организацию.

В середине января российский сенатор Константин Косачев заявил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Он подчеркнул, что права и свободы россиян никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы своего, российского, законодательства.