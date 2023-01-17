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Приметы и советы

Косачев оценил последствия денонсации Конвенций Совета Европы

Евгений Белоусов
Политика
Косачев оценил последствия денонсации Конвенций Совета Европы
Фото: Пресс-служба Совфеда

Денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Об этом во вторник, 17 января, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

— Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого (выхода России из СЕ — прим. «ВМ») юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле, — уточнил он.

Сенатор подчеркнул, что права и свободы россиян никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы своего, российского, законодательства. Оно уже опередило в развитии Конвенции Совета Европы, цитирует Косачева ТАСС.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод. Глава государства также внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

До этого группа по делам Совета Европы при посольстве России во Франции заявила, что страна выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

Константин Косачев Совет Федерации Россия Европа
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