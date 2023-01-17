Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Евгений Жуков
В мире
Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе во вторник, 17 января.

На текущий момент законопроект зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину, отмечается на сайте Госдумы.

9 января Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

Как подчеркнули в объединении, Москва не будет принимать участие в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия представителей РФ при организации будут ограничены.

До этого Путин подписал указ, согласно которому ряд российских компаний, связанных с энергетической отраслью, машиностроением и торговлей, могут получить возможность до конца текущего года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран.

Госдума Россия Владимир Путин Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте