Путин внес в Госдуму проект о прекращении действия договоров Совета Европы

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе во вторник, 17 января.

На текущий момент законопроект зарегистрирован и направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину, отмечается на сайте Госдумы.

9 января Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

Как подчеркнули в объединении, Москва не будет принимать участие в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия представителей РФ при организации будут ограничены.

До этого Путин подписал указ, согласно которому ряд российских компаний, связанных с энергетической отраслью, машиностроением и торговлей, могут получить возможность до конца текущего года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран.