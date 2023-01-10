Посольство во Франции прокомментировало выход РФ из антикоррупционной конвенции

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы. Об этом в понедельник, 9 января, заявила Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции на своей странице в одной из социальных сетей.

Как подчеркнули в объединении, Москва не будет принимать участие в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия представителей РФ при организации будут ограничены. В сообщении, которое приводит ТАСС, также отмечается, что Россия может денонсировать и иные соглашения.

В свою очередь, в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) сообщили журналистам, что участие России в этой организации было ограничено 23 марта прошлого года. В частности, РФ потеряла возможность принимать участие в дискуссиях, а также была лишена права голоса.

В конце декабря правительство Российской Федерации одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.