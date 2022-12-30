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Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Евгений Жуков
Политика
Путину предложили прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
Фото: Администрация президента РФ

Правительство Российской Федерации одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

— Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального собрания РФ предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

13 декабря СМИ сообщили, что правительство России поддержало законопроект, согласно которому предлагается выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Согласно представленной информации, речь идет о конвенции, которая была подписана в 1999 году в Страсбурге. Как утверждается, решение о выходе России из-под действия документа связано с прекращением членства страны в группе государств против коррупции, которое было принято комитетом министров Совета Европы.

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