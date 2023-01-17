Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом стало известно во вторник, 17 января.

Также в проекте говорится о денонсации европейской конвенции о пресечении терроризма, хартии местного самоуправления, социальной хартии. Международные договоры Совета Европы будут считаться прекратившими действие в России с 16 марта 2022 года, следует из документа.

Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

9 января Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

Как подчеркнули в объединении, Москва не будет принимать участие в работе каких-либо органов Совета Европы, в случае если полномочия представителей РФ при организации будут ограничены.