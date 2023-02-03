Мероприятия в день Сталинградской битвы в Музее Победы посетили почти 2 тысячи человек

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В минувший четверг, 2 февраля, в Музее Победы в Москве порядка двух тысяч человек приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской битвы, сообщили в пресс-службе музея.

Студенты, школьники и ветераны возложили цветы к монументу в Зале Памяти и Скорби и присоединились к церемонии открытия выставки «Ледяная петля Сталинграда». В экспозицию вошли порядка 100 подлинных предметов, связанных с историей битвы. Речь идет о фотографиях, документах, фронтовых письмах, оружии, личных вещах героев, обмундировании и печатных изданиях того времени.

— Сегодня в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве, мы открываем выставку, которая рассказывает о ходе переломного сражения Великой Отечественной и Второй мировой войн. И мы рады, что среди первых посетителей — участница Сталинградской битвы Мария Михайловна Рохлина, — рассказал заместитель директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

Рохлина отметила, что вспоминает те дни с гордостью, радостью и одновременно с болью. Она поделилась с собравшимися своими воспоминаниями о битве на Волге в ходе круглого стола, который прошел сразу после церемонии открытия выставки. Перед гостями также выступили общественные деятели и историки.

Для ветеранов Великой Отечественной войны сотрудники музея провели экскурсию по диораме «Сталинградская битва. Соединение фронтов». 2 февраля все желающие могли присоединиться к патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны», рассказали в Музее Победы.

В четверг, 2 февраля, президент России Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве.