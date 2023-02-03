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Шольц заявил о стремлении ФРГ предотвратить конфликт НАТО с Россией

Егор Провоторов
В мире
Шольц заявил о стремлении ФРГ предотвратить конфликт НАТО с Россией
Фото: flickr/worldeconomicforum

Германия с осторожностью принимает решения о поставках оружия Украине, чтобы не допустить эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО). Такую позицию в четверг, 2 февраля, изложил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с населением в Марбурге.

Главу немецкого правительства спросили, насколько верным является утверждение, что Берлин не отправит на Украину немецких солдат и истребители. Он ответил, что все решения о военной помощи Киеву кабмин «тщательно изучал», думая о том, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, который может превратиться в войну России и НАТО, пишет ТАСС.

— Это было бы ужасно, и мы делаем все, чтобы эскалация не произошла, и несем ответственность за это, — подчеркнул Шольц.

Он заявил, что в самом начале спецоперации РФ на Украине все убеждали о необходимости создания бесполетной зоны, однако Берлин был против, поскольку это привело бы к конфронтации самолетов НАТО с российскими. По словам Шольца, власти Германии это не устраивает.

Накануне экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Шольц поставил крест на своей политической карьере, приняв решение о поставках танков на Украину.

Украина Россия Германия НАТО Олаф Шольц
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