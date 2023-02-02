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Канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере после решения поставить танки Украине. Такое мнение высказал в четверг, 2 февраля, экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

— Я не могу представить, чтобы канцлер (Гельмут — прим. «ВМ») Коль или канцлер Гельмут Шмидт встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей. Шольц не протянет долго, — заявил он.

По словам Макгрегора, обе мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, были трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов, призванных предотвратить подобные конфликты с Москвой в будущем.

Поэтому помощь Берлином Киеву не вписывается в политику Германии и в интересы ее жителей, заключил эксперт на своем YouTube-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Так, Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом, считает он.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца 2023-го, политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.