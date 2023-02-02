Володин заявил, что танки Leopard повторят судьбу фашистских «Тигров»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Отправленные Германией на Украину танки будут сожжены. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Сегодня 80 лет подвигу советского народа. Победа далась дорогой ценой — более миллиона погибших. Она стала началом изгнания немецко-фашистских захватчиков из нашей страны, открыла Красной армии путь на Берлин, — напомнил он.

По словам Володина, Германия до сих пор не усвоила урок после битвы под Сталинградом. Так, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время обманывала мировое сообщество и помогала Украине готовиться к противостоянию с РФ. В свою очередь новый канцлер Олаф Шольц сделал еще хуже — отправил немецкие танки «воевать против России».

Отправленную технику ждет та же участь, что и 80 лет назад, уверен спикер Госдумы.

— «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», — написал он в своем Telegram-канале.

До этого польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что страна собирается создать коалицию стран, готовых поставить Киеву танки при условии, если Германия не согласится передать ВСУ свои. Так, Германия, по словам премьера, должна понимать, что поставки тяжелого вооружения Украине имеют под собой не только политическое, но и моральное оправдание.