Олимпийский комитет Канады поддержал позицию по допуску спортсменов из РФ на соревнования

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Олимпийский комитет Канады (ОКК) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе при определенных условиях. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило агентство Canadian Press со ссылкой на письменное заявление главы ОКК Дэвида Шумейкера.

В организации признали, что решение об исключении атлетов лишь исходя из их национальных признаков противоречит основным принципам олимпийского движения.

В связи с этим Шумейкер подчеркнул, что Канада открыта для изучения возможности допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных состязаний в нейтральном статусе. Согласно позиции ОКК, атлеты из вышеуказанных стран должны соответствовать условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января.

Тогда МОК предложил допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.