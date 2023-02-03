Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Олимпийский комитет Канады поддержал позицию по допуску спортсменов из РФ на соревнования

Егор Провоторов
Спорт
Олимпийский комитет Канады поддержал позицию по допуску спортсменов из РФ на соревнования
Фото: Unsplash

Олимпийский комитет Канады (ОКК) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе при определенных условиях. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило агентство Canadian Press со ссылкой на письменное заявление главы ОКК Дэвида Шумейкера.

В организации признали, что решение об исключении атлетов лишь исходя из их национальных признаков противоречит основным принципам олимпийского движения.

В связи с этим Шумейкер подчеркнул, что Канада открыта для изучения возможности допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных состязаний в нейтральном статусе. Согласно позиции ОКК, атлеты из вышеуказанных стран должны соответствовать условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января.

Тогда МОК предложил допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.

Россия Канада МОК Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте