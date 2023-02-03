Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об усилении ответственности для солдат

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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, который усиливает уголовную ответственность для военнослужащих. Его ответ был опубликован вечером в четверг, 2 февраля, на официальном сайте главы украинского государства.

В этом документе Зеленский отметил, что военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и иные законы Украины, военную присягу, а также неукоснительно выполнять требования уставов Вооруженных сил Украины (ВСУ), приказы командиров.

Украинский лидер добавил, что при подписании данного закона он учел позицию главнокомандующего ВСУ и командиров воинских частей, которые уверены, что этот закон позволит не только усилить ответственность за совершение правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать «необоснованных потерь личного состава».

При этом Владимир Зеленский сообщил, что поручил кабинету министров Украины проработать порядок применения этого законодательного акта, пишет ТАСС.

В конце января Зеленский подписал скандальный закон № 8271, который усиливает уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или территории воинской части.