Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об усилении ответственности для солдат

Егор Провоторов
В мире
Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон об усилении ответственности для солдат
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о наложении вето на закон, который усиливает уголовную ответственность для военнослужащих. Его ответ был опубликован вечером в четверг, 2 февраля, на официальном сайте главы украинского государства.

В этом документе Зеленский отметил, что военнослужащие обязаны соблюдать Конституцию и иные законы Украины, военную присягу, а также неукоснительно выполнять требования уставов Вооруженных сил Украины (ВСУ), приказы командиров.

Украинский лидер добавил, что при подписании данного закона он учел позицию главнокомандующего ВСУ и командиров воинских частей, которые уверены, что этот закон позволит не только усилить ответственность за совершение правонарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать «необоснованных потерь личного состава».

При этом Владимир Зеленский сообщил, что поручил кабинету министров Украины проработать порядок применения этого законодательного акта, пишет ТАСС.

В конце января Зеленский подписал скандальный закон № 8271, который усиливает уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или территории воинской части.

Украина Законы Армия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте