Байдена призвали сбить китайский воздушный шар над территорией США

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Член Палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала президента США Джо Байдена немедленно отдать приказ сбить воздушный шар, который находится над территорией государства и, предположительно, используется Китаем для разведки.

—Байден должен сбить китайский шпионский воздушный шар немедленно, — написала американский парламентарий в четверг, 2 февраля, на своей странице в Twitter.

Законодатель также с критикой отнеслась к политике американской администрации, отметив, что бывший президент США Дональд Трамп «не стал бы терпеть это», а также многие другие вещи, происходящие с Америкой.

Накануне Пентагон подтвердил обнаружение якобы китайского разведывательного воздушного шара над континентальной частью США и отметил, что фиксировал применение таких летательных аппаратов в последние несколько лет. В военном ведомстве отметили, что шар сейчас перемещается на высоте значительно большей, нежели та, на которой осуществляются коммерческие авиаперевозки, поэтому не представляет какой-либо угрозы для американцев.