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Приметы и советы

Пентагон отказался сбивать, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар

Егор Провоторов
В мире
Пентагон отказался сбивать, предположительно, китайский разведывательный воздушный шар
Фото: defense.gov

Власти США уверены, что сбивать замеченный над континентальной частью США разведывательный воздушный шар, предположительно, принадлежащий Китаю, было бы опасным из-за его внушительных размеров. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал журналистам на специальном брифинге представитель Пентагона.

Обломки, по его словам, могли бы нанести ущерб при падении. В военном ведомстве уточнили, что днем ранее обсуждались варианты того, чтобы сбить шар над малонаселенными районами в Монтане, однако снизить риски не удалось. Точных размеров объекта представитель Пентагона назвать не смог, однако заявил, что некоторые пилоты самолетов видели его в небе, несмотря на большую высоту.

Власти США не сомневаются, что воздушный шар принадлежит Китаю. Представитель военного ведомства объяснил, что объект до сих пор не сбит, поскольку не представляет угрозы населению США и гражданской авиации, а также безопасен с точки зрения разведки, пишет ТАСС.

Накануне член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин призвала президента США Джо Байдена немедленно отдать приказ сбить воздушный шар, находящийся в небе над северной частью страны.

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