Технологичные проекты Москвы будут представлены на Неделе дизайна в Бангкоке — Сергунина

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные компании, работающие в области креативных индустрий и высоких технологий, впервые примут участие в Международной неделе дизайна в Бангкоке, с 4 по 12 февраля предпринимателям предстоит встретиться с представителями деловых кругов и органами властей Таиланда. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Мы видим взаимный интерес и большой потенциал для долгосрочных партнерских отношений. Москву на Международной неделе дизайна в Бангкоке представят 15 компаний. Девять из них специализируются на создании видеоконтента и анимации, еще шесть — на технологичных решениях, — рассказала она.

1/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Участники привезут отечественные новинки: одежду из углеволокна и полимерное стекло, способное принимать любую форму. В числе других решений, которые представит Москва в Бангкоке, — устройство, позволяющее превратить любую поверхность в сенсорный экран неограниченного размера.

Также столичные бренды привезут на Неделю дизайна одежду с точечной компрессией для профессиональных спортсменов и изделия из светодиодной ткани.

Кроме того, московская делегация встретится с вице-губернатором Бангкока Виссану Сапсомполом, а также с коллегами из Департамента по содействию малому и среднему бизнесу Таиланда и Банка развития МСП страны.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице за 11 месяцев прошлого года увеличилось производство медицинского оборудования больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.