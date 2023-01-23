Собянин рассказал о росте производства медицинского оборудования в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице за 11 месяцев прошлого года увеличилось производство медицинского оборудования больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сейчас свыше 100 столичных предприятий выпускают наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких, изделия для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, специализированную медицинскую мебель, — отметил он.

Глава города в своем Telegram-канале добавил, что несколько лет назад власти города решили поддержать промышленность, в том числе производителей лекарств и медоборудования.

До этого мэр сообщил, что в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники в Рогачевском переулке. По его словам, в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.

18 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице стало легче получить расходные материалы для инсулиновой помпы: теперь их можно забрать в любом аптечном пункте на базе городских поликлиник.