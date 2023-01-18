Ракова: В Москве стало проще получить расходные материалы для инсулиновой помпы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице стало легче получить расходные материалы для инсулиновой помпы: теперь их можно забрать в любом аптечном пункте на базе городских поликлиник. Об этом в среду, 18 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве насчитывается около 3,5 тысячи пациентов с сахарным диабетом первого типа, у кого установлена инсулиновая помпа и кто получает расходные материалы к ней бесплатно за счет бюджета Москвы... Сейчас все пункты выдачи, находящиеся на территории городских поликлиник, как детских, так и взрослых, смогут отпускать расходные материалы к инсулиновым помпам, что значительно упрощает процесс получения этих медицинских изделий, — отметила она.

Инсулиновая помпа дает возможность проводить интенсивную инсулинотерапию при лечении сахарного диабета, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что москвичи стали чаще пользоваться онлайн-сервисами в сфере медицины. Новые сервисы в сфере медицины появляются в столице ежегодно, а функционал существующих расширяется. Они позволяют сделать работу системы здравоохранения эффективнее.

Более трех процентов россиян (4 799 552 человек) страдают таким заболеванием, как сахарный диабет. Он в свою очередь делится на два типа — инсулинозависимый и инсулинонезависимый. «Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько опасен сахарный диабет и как можно обезопасить себя от такого заболевания.