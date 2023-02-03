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Москвичам рассказали об обучающих программах центра «Моя карьера» в феврале

Александр Афонин
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Москвичам рассказали об обучающих программах центра «Моя карьера» в феврале
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В феврале в специализированном центре занятости «Моя карьера» пройдут модульные обучающие программы, с помощью которых горожане смогут трудоустроиться или открыть свое дело. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 3 февраля.

— Находящихся в поиске идей для собственного дела или желающих карьерных перемен москвичей мы приглашаем на тренинги и авторские игры. Они направлены на развитие профессиональных компетенций и навыков, — сказала заместитель директора специализированного центра занятости «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Так, 6 февраля стартует курс «Акселератор самозанятости», направленный на формирование идеи для создания бизнеса. В этот же день начнется марафон «Как пройти собеседование», где эксперты расскажут о тонкостях первого этапа трудоустройства.

Помимо этого, 28 февраля состоится программа «Как составить бизнес-план». Она пройдет в два модуля. Сперва участники обучатся стратегическому планированию, после чего сформируют программу плана своего бизнеса. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что сотрудники центра занятости «Моя работа» запланировали 11 бесплатных мероприятий для самозанятых, которые пройдут в феврале. В течение месяца москвичи смогут посетить различные тематические тренинги и вебинары.

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