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Капремонт фасада дома 1924 года постройки завершился на Малой Остроумовской улице

Евгений Жуков
Город
Капремонт фасада дома 1924 года постройки завершился на Малой Остроумовской улице
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Москва, Малая Остроумовская улица, 1Г Карта всех событий

В рамках городской программы капремонта жилого фонда завершились работы по обновлению фасада дома № 1г на Малой Остроумовской улице. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Дом, построенный в 1924 году, выполнен в стиле конструктивизм с элементами неоклассики. Заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков уточнил, что специалисты разработали уникальный план проведения работ в рамках капитального ремонта данного объекта.

Для удобства местных жителей все работы по обновлению фасада были разбиты на несколько этапов. В рамках первой части работники провели расчистку плоскостей от накопившихся загрязнений, после чего выполнили отбивку отслаивающихся частей штукатурного слоя.

После этого они заменили некоторые кирпичные сегменты, а места намокания обработали антигрибковым средством. На третьем этапе мастера фонда обновили штукатурный слой и нанесли современную акриловую краску желто-бежевых тонов для сохранения исторического колористического решения.

Затем они отремонтировали цоколь и заменили старые входные группы. Старинный дом, как подчеркивается, получил вторую жизнь.

До этого стало известно, что завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 7/6 на улице Волхонке. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.

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