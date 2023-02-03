Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Здание под открытие детского сада выставят на торги в районе Фили-Давыдково

Александр Афонин
Город
Здание под открытие детского сада выставят на торги в районе Фили-Давыдково
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Кастанаевская улица дом 16, корпус 2 Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково на торги выставят здание, где арендатор сможет открыть детский сад по льготной программе. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В первом квартале 2023 года на торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год» будет выставлено здание 1988 года постройки. Оно расположено на Кастанаевской улице. Победитель аукциона сможет открыть в нем детский сад, рассчитанный не менее чем на 60 воспитанников, — сказал он.

С победителем торгов будет заключен контракт на 49 лет. После этого арендатору в течение полугода нужно будет оборудовать детский сад необходимым инвентарем и приступить к образовательной деятельности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Максим Гаман сообщил, что в ТиНАО выставят на торги земельный участок площадью две тысячи квадратных метров. Победитель аукциона получит возможность построить на нем торгово-бытовой объект общей площадью не более 1,19 тысячи квадратных метров.

торг Максим Гаман Район Фили-Давыдково
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте