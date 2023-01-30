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Участок под строительство торгово-бытового объекта в деревне Десна выставят на торги

Лейла Алиева
Город
Участок под строительство торгово-бытового объекта в деревне Десна выставят на торги
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, поселение Десёновское, деревня Десна Карта всех событий

Земельный участок площадью две тысячи квадратных метров в Десеновском поселении в ТиНАО выставят на торги. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В первом квартале 2023 года на аукцион будет выставлен земельный участок площадью две тысячи квадратных метров, расположенный в поселении Десеновском в ТиНАО. Победитель аукциона получит возможность в течение двух с половиной лет построить на нем торгово-бытовой объект общей площадью не более 1,19 тысячи квадратных метров, — рассказал он.

В здании можно будет открыть магазин, мастерские или химчистки, а по завершении строительства инвестор сможет оформить объект в собственность, передает официальный сайт мэра Москвы.

В городских торгах по продаже и аренде 10,8 тысячи объектов недвижимости за прошлый год приняли участие 67,5 тысячи инвесторов. Больше всего торгов в 2022 году состоялось по машино-местам. Всего было реализовано 6,6 тысячи таких объектов.

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