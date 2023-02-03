Второй случай заражения штаммом коронавируса «кракен» выявили в России

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России выявили второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции «кракен». Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом «Омикрона» XBB 1.5 «кракен», — говорится в сообщении.

Второй случай заражения был выявлен в результате исследования теста гражданина из Республики Тыва. По информации ведомства, болезнь у него проходит в легкой форме, тяжелых клинических последствий не наблюдается, передает РИА Новости.

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен» был выявлен территории России в январе. Что это за разновидность, чем он опасен, как от него защититься? Ответ на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Согласно опросу сервиса SuperJob, «кракен» пугает только каждого десятого москвича, а опасаются его лишь 12 процентов горожан. Помимо этого, около двух третей жителей столицы не боятся нового штамма болезни.