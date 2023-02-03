Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве с 2018 года

Александр Афонин
Город
Восемь подводных газопроводов реконструировали в Москве с 2018 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала реализации в 2018 году программы реконструкции подводных газопроводов специалисты привели в порядок восемь дюкеров. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались. Работы уже завершены на «Автозаводском», «Даниловском», «Химкинском», «Новодевичьем», «Тушинском», «Рубцовском», «Гольяновском» и «Кутузовском» газопроводах, — сказал он.

Заммэра добавил, что в процессе работ специалисты применяют новую технологию укладки дюкеров. Это позволяет снизить затраты на эксплуатацию газопроводов, а также увеличить срок их службы до более чем 40 лет.

По словам Бирюкова, на текущий момент рабочие проводят реконструкцию Фрунзенского и Щукинского газопроводов. В ближайшее время работы начнутся на Голутвинском и Кропоткинском дюкерах.

Накануне Петр Бирюков сообщил, что работы по благоустройству территории станции Внуково МЦД-4 завершены на 85 процентов. В рамках работ специалисты уберут воздушные провода в кабельную канализацию, обустройство которой почти завершено.

Петр Бирюков Газопроводы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте