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Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Александр Афонин
Город
Сергей Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 3 февраля, подвел итоги внедрения нового столичного стандарта онкологической помощи, который начал функционировать в 2019 году.

— Накануне Всемирного дня борьбы с раком решил подвести итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи, который мы запустили еще в 2019 году. В его основу легли комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, а также современные технологии и лекарственные препараты, — сказал он.

За время работы нового стандарта специалисты начали выявлять рак на ранних стадиях на 65 процентов чаще, а на нулевой стадии — в 3,5 раза чаще. Кроме того, в Москве вдвое снизилась смертность пациентов в течение первого года после постановки диагноза, отметил Собянин в личном блоге.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что мощность городской инфекционной службы составляет свыше 3,5 тысячи коек. Глава города отметил, что с 2019 года столичные власти дооснастили действующие инфекционные отделения в больницах и реконструировали главный корпус Детской инфекционной клинической больницы № 6.

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