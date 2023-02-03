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«Будет искать работу недолго»: названы самые востребованные профессии на рынке труда

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Будет искать работу недолго»: названы самые востребованные профессии на рынке труда
Фото: Pixabay

Каждый пятый опрошенный россиянин пожаловался на долгий поиск работы после увольнения. «Вечерняя Москва» узнала у HR-специалиста Ильгиза Валинурова, какие специальности сейчас пользуются наибольшей популярностью.

Какие профессии востребованы

По словам эксперта, на российском рынке труда большой спрос на рабочие профессии.

— Нужно понимать, что рынок труда разделяется на две части: на массовый и позиции руководителей. Если человек ищет вакансию продавца, курьера или водителя такси, то он найдет работу за один день. На эти позиции самый большой спрос на данный момент, — пояснил Валинуров.

Кроме того, высокий спрос наблюдается на врачей и учителей, сообщил эксперт.

— Кандидат на эти должности будет искать работу недолго, — подчеркнул специалист.

Эксперт предупредил, что сложнее всего устроиться на руководящие должности. Их на рынке труда ограниченное количество.

— В случае когда человек претендует на должность руководителя или топ-менеджера, то конкуренция совершенно другая. Она гораздо больше. Такие вакансии появляются реже. Поиск работы может занять 4–6 месяцев. Нужно активно искать вакансии и общаться с работодателями, — рассказал специалист.

Как быстро найти работу

По его мнению, есть важный нюанс, на который стоит обратить внимание при поиске работы.

— Нужно адекватно оценивать свои опыт и профессиональные качества. Ваша главная задача, чтобы получить желаемую должность, — это стать идеальным кандидатом. На собеседовании необходимо внимательно слушать и четко отвечать на вопросы, — посоветовал Валинуров.

На рынке труда найдутся вакансии для любого человека. Но нужно стать сильным кандидатом, чтобы заинтересовать работодателя. Важно развиваться, чтобы на собеседовании представить себя в выгодном свете, заключил HR-специалист.

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