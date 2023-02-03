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Приметы и советы

В Госдуме предложили увеличить маткапитал для работников системы здравоохранения

Александр Афонин
Общество
В Госдуме предложили увеличить маткапитал для работников системы здравоохранения
Фото: пресс-служба Госдумы

В России следует на четверть увеличить размер материнского капитала для сотрудников государственной системы здравоохранения. С такой инициативой в пятницу, 3 февраля, выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В своем обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой депутат отметил, что пандемия коронавируса напомнила обществу о важности медицинских сотрудников. Помимо этого, в данный период был выявлен дефицит кадров, что повышает нагрузку на персонал больниц.

— В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере четверти суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения, — цитирует текст обращения RT.

В этом году более 40 денежных мер поддержки будут увеличены на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения появились в жизни россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума здравоохрание Материнский капитал
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