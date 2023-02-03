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Приметы и советы

В России могут снизить оплату ЖКУ по вывозу мусора

Александр Афонин
Общество
В России могут снизить оплату ЖКУ по вывозу мусора
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России предложили снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по вывозу мусора, рассчитывая их стоимость из фактически произведенных отходов. С соответствующей инициативой выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат направила обращение главе Минстроя России Иреку Файзуллину. В нем она отметила, что в настоящее время стоимость вывоза мусора можно рассчитывать исходя из фактически произведенных отходов. Для реализации такого механизма собственникам жилья нужно провести собрание, после чего обсудить вопрос с мусорным регоператором.

Однако, как отмечает Разворотнева, регоператоры зачастую выступают против такого способа оплаты. В связи с этим депутаты попросили Минстрой обязать операторов следовать просьбам жильцов, отмечается газета «Известия».

До этого сообщалось, что более одного миллиона тонн вторсырья сдали москвичи в рамках программы раздельного сбора мусора. В прошлом году аналогичный объем собрали за весь год.

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