Москвичи зарегистрировали более 500 тысяч транспортных средств в центрах госуслуг

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала функционирования услуги по регистрации транспортных средств в центрах госуслуг жители столицы воспользовались сервисом более 500 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 3 февраля.

По итогам 2022 года наибольшее число обращений поступило во флагманский офис ЮЗАО. Там сотрудники центра зарегистрировали более 38 тысяч единиц транспорта. Второе и третье места по популярности заняли флагманские офисы ВАО и САО.

Для удобства процедуры рядом с центрами оборудуют площадки для осмотра. Чаще всего на них принимают автомобили высотой не более 1,8 метра. Однако в Красносельском районе площадка в этом аспекте не имеет ограничений, что позволяет регистрировать крупногабаритные транспортные средства, отметили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

До этого сообщалось, что все документы в рамках госуслуг теперь можно распечатать и заверить в МФЦ в 75 регионах России. Для этого необходимо обратиться к сотруднику офиса, назвать номер заявления и предъявить паспорт, а организациям и ИП — доверенность от организации.