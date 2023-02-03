Названы шесть продуктов, которые стоит включить в рацион в феврале

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в феврале, чтобы набраться сил к весне.

Первое — в ежедневный рацион следует включить гречку. Крупа богата полезными микроэлементами. В ее составе имеются железо, йод, медь, фосфор, витамины группы Е, В и РР. Гречка прибавит энергии и надолго сохранит чувство насыщения.

Пользу принесет гранат. Он богат на витамины и полезные вещества, а также защищает от онкологии.

Из напитков стоит выбрать настой шиповника. Он укрепляет иммунитет, так как в нем содержится много витамина С.

Четвертый важный продукт — квашеная капуста. В ней содержится большое количество клетчатки, которая улучшает работу ЖКТ.

Кроме того, стоит включить в рацион имбирь и орехи, передает Life.ru.

До этого диетолог Светлана Павличенко рассказала, что на ужин необходимо есть легкие продукты, которые помогут быстро насытиться и сохранить это ощущение на протяжении всего вечера. К числу таких продуктов относят, в частности, куриную грудку, передает ФАН.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем зеленая гречка полезнее обычной.