Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росгвардейцы задержали закладчика в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Росгвардейцы задержали закладчика в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве
Москва, поселение Первомайское, деревня Пучково, Морская улица Карта всех событий

В Первомайском поселении на территории ТиНАО сотрудники вневедомственной охраны задержали закладчика наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Морской улице. В процессе патрулирования росгвардейцы обратили внимание на припаркованный автомобиль такси. Пассажир, находившийся в машине, также заметил сотрудников правоохранительных органов и сразу же выскочил из такси, попытавшись скрыться в лесополосе. Ему это не удалось, подозрительного молодого человека задержали.

Во время проверки документов 20-летний мужчина заметно нервничал, а вскоре признался, что у него в кармане находятся наркотики. При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у молодого человека 85 пластиковых упаковки с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что изъятое является гашишем, общая масса которого превысила 180 граммов. Задержанный сообщил, что запрещенные вещества он собирался сбыть через тайники-закладки.

Для дальнейших разбирательств молодого человека передали сотрудникам полиции.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла на юге Москвы. Столичные полицейские задержали целую семью, которая занималась продажей запрещенных веществ.

Новая Москва Росгвардия Москва Наркотики Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте