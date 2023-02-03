Росгвардейцы задержали закладчика в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве

Москва, поселение Первомайское, деревня Пучково, Морская улица Карта всех событий

В Первомайском поселении на территории ТиНАО сотрудники вневедомственной охраны задержали закладчика наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, инцидент произошел на Морской улице. В процессе патрулирования росгвардейцы обратили внимание на припаркованный автомобиль такси. Пассажир, находившийся в машине, также заметил сотрудников правоохранительных органов и сразу же выскочил из такси, попытавшись скрыться в лесополосе. Ему это не удалось, подозрительного молодого человека задержали.

Во время проверки документов 20-летний мужчина заметно нервничал, а вскоре признался, что у него в кармане находятся наркотики. При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у молодого человека 85 пластиковых упаковки с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что изъятое является гашишем, общая масса которого превысила 180 граммов. Задержанный сообщил, что запрещенные вещества он собирался сбыть через тайники-закладки.

Для дальнейших разбирательств молодого человека передали сотрудникам полиции.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла на юге Москвы. Столичные полицейские задержали целую семью, которая занималась продажей запрещенных веществ.