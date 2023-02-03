Названы самые ласковые породы кошек

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Фелинолог Виталий Малых назвал самые ласковые породы кошек.

К таким питомцам эксперт отнес кошек породы рэгдолл. Такие кошки любят, когда их ласкают и тискают.

Также на своих хозяев очень ориентируются русские голубые кошки. Они очень спокойны и умны, хорошо взаимодействуют с маленькими детьми.

Британская короткошерстная кошка может легко обходиться без хозяина, пока его нет дома. Но когда человек возвращается домой, такое животное с радостью к нему подбежит и покажет ему все свои чувства, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого кинолог Владимир Голубев рассказал, может ли собака стать настоящим другом. У собаки формируется привязанность, которую можно назвать дружбой. Собаки проявляют ее по-разному: одни — эмоционально, другие — сдержаннее, передает ФАН.

Ежегодно в Москве тысячи кошек выпадают из окон квартир. Животные получают серьезные травмы, несовместимые с жизнью. «Вечерняя Москва» узнала, можно ли отучить питомца сидеть на краю пропасти и как обезопасить домашнего любимца от падения с высоты.