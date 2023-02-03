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Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Александр Афонин
Общество
Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей с 7 февраля
Фото: shutterstock

Онлайн-ретейлер Wildberries намерен запретить продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей на своей площадке с 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в пятниц, 3 февраля.

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