Путешествуем ВМесте
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Wildberries запретит продажу вейпов и курительных смесей с 7 февраля
Онлайн-ретейлер Wildberries намерен запретить продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей на своей площадке с 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса в пятниц, 3 февраля.
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Приметы и советы
Народный календарь. Чего нельзя делать в День святой Ксении Петербургской, 6 февраля Народный календарь. Чему надо посвятить себя на Агафия-полухлебника 5 февраля Народный календарь. Как 4 февраля выяснить характер будущего мужа Народный календарь. Как помириться с обидчиком 3 февраля Народный календарь. Как не навлечь на себя нищету 2 февраля
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