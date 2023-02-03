Эксперт Шадская рассказала, когда восстановится турпоток между Петербургом и Китаем

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После возобновления прямого авиасообщения постепенно начнет восстанавливаться туристический поток между Китаем и Санкт-Петербургом. Директор Российского союза туриндустрии (РСТ) на северо-западе Екатерина Шадская сообщила, что Петербург готов к наплыву китайских туристов, однако для полного восстановления турпотока необходимо выполнить ряд условий.

В частности, требуется перезапустить систему безвизового группового обмена, которая за время пандемии фактически прекратила существование.

Шадская также отметила, что граждане Китая достаточно платежеспособны как туристическая группа, передает издание «Невские новости».

Накануне стало известно, что китайская авиакомпания Hainan Airlines откроет прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Пекином с 19 февраля, передает ФАН.

До этого стало известно, что новые миграционные правила в Казахстане коснутся тех, кто будет въезжать на территорию страны с 27 января.